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Edirne’de orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2019 16:18 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Yeşilköy’de çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Yeşilköy’de henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Edirne’de orman yangını

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Yeşilköy’de çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.
Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Yeşilköy’de henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu kısa sürede yetkililere bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler yangına müdahale etmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra yangına 2 helikopterle havadan da destek verilerek rüzgarın da etkisine karşılık söndürme çalışmaları hızlandırıldı.
Yangın kontrol altına alınmaya çalışırken, jandarma ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.

Edirne’de orman yangını

Edirne’de orman yangını

Edirne’de orman yangını

Edirne’de orman yangını

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