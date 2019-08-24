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Edirne'de orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 16:27 | Son Güncelleme

Keşan ilçesinde çıkan yangının kontrol altına alınması için helikopter destekli çalışma başlatıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Yeşilköy ve Beyköy köyleri arasındaki mevkide henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangının kontrol altına alınabilmesi için bölgeye ekipler sevk edildi.

Keşan Orman İşletme Şefliği ekipleri, yangına arazöz, iş makineleri ve yangın söndürme araçlarıyla müdahale ediyor.

Söndürme çalışmalarına helikopterle de destek veriliyor.

Yeşilköy ve Beyköy köyleri Saros Körfezi'nin Erikli ve Mecidiye sahillerine 5 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
helikopter orman yangın

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