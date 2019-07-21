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Edirne'de otomobil duvara çarptı: 4 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.07.2019 22:14 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp duvara çarpan otomobilde aynı aileden 1'i bebek 4 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 2 kişi de yaralandı.

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp duvara çarpan otomobilde aynı aileden 1'i bebek 4 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 2 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Uzunköprü- Keşan yolunun ilçe girişinde meydana geldi. Oğuz Kılıç yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yol kenarındaki duvara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle, otomobil hurdaya dönerken, kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobildeki aynı aileden Bensu Kılıç (1), Simge Kılıç (35) ve Ayfer Kılıç'ın (60) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Oğuz Kılıç ile Abdullah Kılıç (65) ve Belinay Kılıç (7) ise sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Abdullah Kılıç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan Belinay Kılıç, ilk müdahalesinin ardından Edirne'de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Oğuz Kılıç'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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