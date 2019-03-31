HABER

Edirne’de oy sayma işlemi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 19:20 | Son Güncelleme

Edirne’de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası sandıklar, adliyeye ulaşmaya başladı.Edirne’de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi.

Edirne’de oy sayma işlemi başladı

Edirne’de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası sandıklar, adliyeye ulaşmaya başladı.

Edirne’de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi. Edirne ve ilçelerinde toplam 312 bin 218 seçmen, seçimler için sandığa gitti. İl ve ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarların oylanacağı seçimde bin 76 sandık kuruldu. Edirne merkezde ise 130 bin 122 seçmen sayısı bulunurken, kurulan sandık sayısı ise 406 oldu.
Oy verme işlemlerinin ardından sandık çuvalları Edirne Adliyesi’nde bulunan Yüksek Seçim Kuruluna teslim edilmeye başlandı.

Edirne’de oy sayma işlemi başladı

Edirne’de oy sayma işlemi başladı

PARTNERKıvanç Tatlıtuğ'un haciz davasında flaş gelişme!Kıvanç Tatlıtuğ'un haciz davasında flaş gelişme!
Tokat'ta muhtar adayı kavgada bıçaklandıTokat'ta muhtar adayı kavgada bıçaklandı
Oy sayımında gerginlik! Müşahitler itiraz ettiOy sayımında gerginlik! Müşahitler itiraz etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Binali Yıldırım'ın benzeri okulu karıştırdı!

Binali Yıldırım'ın benzeri okulu karıştırdı!

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ellerini ayaklarını bağlayıp ilişki görüntülerini çektiler

Ellerini ayaklarını bağlayıp ilişki görüntülerini çektiler

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şırnak'ta AK Parti'lilerden erken kutlama

Şırnak'ta AK Parti'lilerden erken kutlama

Gaziantep'te silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Tokat'ta muhtar adayı kavgada bıçaklandı

Tokat'ta muhtar adayı kavgada bıçaklandı

Oy sayımında gerginlik! Müşahitler itiraz etti

Oy sayımında gerginlik! Müşahitler itiraz etti

Trabzon'da seçim kavgası! Muhtara ateş açtı

Trabzon'da seçim kavgası! Muhtara ateş açtılar

Esenyurt'ta okulda yangın! Oy sayımı durduruldu

Esenyurt'ta okulda yangın! Oy sayımı durduruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.