HABER

Edirne’de oy verme işlemi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 09:55 | Son Güncelleme

Edirne’de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda oy verme işlemi başladı.Edirne’de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda saat 8.00 itibariyle oy verme işlemi başladı.

Edirne’de oy verme işlemi başladı

Edirne’de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda oy verme işlemi başladı.
Edirne’de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda saat 8.00 itibariyle oy verme işlemi başladı. Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Ayten Canalp, Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu’nda, 1091 No’lu sandıkta oylarını kullandı.
Edirne ve ilçelerinde toplam 312 bin 218 seçmen, seçimler için sandığa gidiyor. İl ve ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarların oylanacağı seçimde bin 76 sandık kuruldu. Edirne merkezde 130 bin 122 seçmen sayısı bulunurken, kurulan sandık sayısı ise 406.

Edirne’de oy verme işlemi başladı

Edirne’de oy verme işlemi başladı

Edirne’de oy verme işlemi başladı

Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!
Nusret oyunu meşhur hareketiyle kullandıNusret oyunu meşhur hareketiyle kullandı
Depremzedeler oylarını çadırlarda kullanıyorDepremzedeler oylarını çadırlarda kullanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Trump talimatı verdi! 3 ülkeye kötü haber!

Trump talimatı verdi! 3 ülkeye kötü haber!

ABD'den flaş yaptırım tehdidi!

ABD'den flaş yaptırım tehdidi!

Dünyanın konuştuğu adam!

Dünyanın konuştuğu adam!

G.Saray'ın yıldızına devlet yasal işlem başlattı!

G.Saray'ın yıldızına devlet yasal işlem başlattı!

Binlerce kişi tahliye edildi! Kontrol altına alınamıyor!

Binlerce kişi tahliye edildi! Kontrol altına alınamıyor!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

AK Partili genci rencide etmek istedi!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Bursa'da otomobil elektrik direği ve bahçe çitine çarptı: 2 yaralı

Bursa'da otomobil elektrik direği ve bahçe çitine çarptı: 2 yaralı

Ortalığı savaş alanına çevirdi! 3 araca çarptı ardından büfeyi parçaladı!

3 araca çarptı ardından büfeyi parçaladı!

'Batık kent' Savaşan köyü cazibe merkezi oluyor

'Batık kent' Savaşan köyü cazibe merkezi oluyor

Başkent'te gece yarısı feci kaza: Yaralılar var

Başkent'te gece yarısı feci kaza: Yaralılar var

Gece yarısı korku dolu anlar! Mahalleli sokağa döküldü!

Mahalleli panikle sokağa fırladı! Korku dolu anlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.