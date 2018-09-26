EDİRNE (AA) - Edirne'de esnafla sürücü arasında "park yeri" tartışmasından çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ağaç Pazarı Caddesi'nde dönerci dükkanı bulunan Tarkan Gürcan'ın iş yerinin önüne bir araç park etti. Gürcan, sürücüye aracını başka bir yere park etmesini söyledi.

Bunun üzerine çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Başından yaralanan Gürcan, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavga sonrası olay yerinden silahla ateş ederek ayrıldığı iddia edilen kişi ve sürücünün aranmasına devam ediliyor.

