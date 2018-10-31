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Edirne'de PKK propagandasına tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 17:10 | Son Güncelleme

EDİRNE'de, jandarma tarafından gözaltına alınan ve 'terör örgütü PKK propagandası yapmak' suçundan arandığı belirlenen F.K.

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de, jandarma tarafından gözaltına alınan ve 'terör örgütü PKK propagandası yapmak' suçundan arandığı belirlenen F.K. (21), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Köşen köyünde yaptıkları yol emniyet ve kontrol devriyesi sırasında durumundan şüphelendikleri F.K.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Yapılan incelemede F.K.'nin 'terör örgütü PKK propagandası yapmak' suçundan arandığı tespit edildi. F.K., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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