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Edirne'de polisten kaçan araçtakiler kaza yapınca yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 15:51 | Son Güncelleme

Edirne'de polisten kaçan araçtakiler kaza yapınca yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayan bir araç kaza yapınca yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli motosikletli yunus ekibi, 22 NA 348 plakalı otomobile dur ihtarında bulundu.

Ekiplerin ihtarına uymaya sürücünün araçla kaçması üzerine kovalamaca yaşandı.

Kovalamaca sırasında, kaçan aracın sürücüsü, İstasyon Mahallesi Hakim Çağlar Işık Caddesi'nde önce bir hafif ticari araca, daha sonra da DSİ'nin bahçe korkuluklarına çarptı.

Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada, kaçan araçtan atıldığı belirlenen 2 silah ele geçirildi.

Olayla ilgili B.A, İ.T. ve G.K. gözaltına alındı.

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dur ihtarı Edirne Emniyet Müdürlüğü Kovalamaca

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