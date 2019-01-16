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Edirne'de poşet yerine sepet

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 15:13 | Son Güncelleme

EDİRNE'de, ücretli poşet uygulamasına geçilmesinin ardından Roman vatandaşların kaybolmaya yüz tutan sepetleri, yeniden gün ışığına çıktı.

Edirne'de poşet yerine sepet

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de, ücretli poşet uygulamasına geçilmesinin ardından Roman vatandaşların kaybolmaya yüz tutan sepetleri, yeniden gün ışığına çıktı. Roman vatandaşların el emeği ile yaptığı sepetler, vatandaşlar tarafından alış verişte kullanılmaya başlandı.
Ücretli poşet uygulamasına geçilmesinin ardından Edirne'de kaybolan meslekler arasında yer alan sepetçilik yeniden hayat buldu. Roman vatandaşlaarın kamıştan örerek yaptığı sepetler, son günlerde büyük ilgi görmeye başladı. Ebatına göre 30 TL'ye kadar alıcı bulan sepet ile alışverişe esnaf da destek veriyor. Edirne Tanıtım ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, alışverişlerini sepetle yaptıklarını belirterek, bu sayede çevre kirliliğinin önlendiğini söyledi. Sepet ile pazar alışverişine giden emekli Ayşe Tunalı da poşetin parayla satılmasının çevre kirliliğini önlediğini belirterek, "Paralı poşet uygulamasını yerinde buluyorum. Poşetlerin parayla satılmasından sonra çevrede poşetlerin azaldığını gördük. Ben de eskiden olduğu gibi çarşı, pazar alışverişimi poşetle değil sepet ve bezden torbalar ile yapıyorum" dedi.

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