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Edirne'de Roman Eylem Planı çalışmaları başladı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 12:41 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2016 yılında hayata geçirilen Roman Strateji Eylem Planı kapsamında Edirne'de valilik ve sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle Edirne Roman Eylem Planı'nın oluşturulması için çalışmalara başlandı.

Edirne'de Roman Eylem Planı çalışmaları başladı 

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2016 yılında hayata geçirilen Roman Strateji Eylem Planı kapsamında Edirne'de valilik ve sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle Edirne Roman Eylem Planı'nın oluşturulması için çalışmalara başlandı. Vali Ekrem Canalp, "Türkiye'de Romanların en yoğun bulunduğu illerin başında Edirne geldiği için Romanlara yönelik yapacağımız çalışmalarda da Edirne Türkiye'ye örnek olmak zorunda" dedi.
Edirne Valiliği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve kentteki sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle Edirne Roman Eylem Planı'nın oluşturulması için ilk toplantı yapıldı. Toplantıda, kentte Romanların sosyal hayata entegrasyonu, yaşam alanlarının iyileştirilmesi ve refahın arttırılmasına yönelik yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı.Edirne Huzurevi Konferans Salonu'ndaki toplantıya Vali Ekrem Canalp, Vali Yardımcısı Yusuf Güler, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan ve çok sayıda kurum müdürüyle sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.
Toplantıda ilk olarak Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş konuştu. Özbaş, amaçlarının Edirne yerelinde oluşturulacak eylem planıyla Romanlar'ın sosyal hayatındaki refah seviyesini artırmak olduğunu söyledi.
'DAHA ÇOK ÇALIŞMALIYIZ'
Özbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2016 yılında başlatılan Roman Açılımı kapsamında Edirne'de ilgili tarafları bir araya getirerek eylem planı oluşturmak istediklerini ifade etti. Romanlara yönelik il genelinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Özbaş, "Elimizden geldiği kadar çalışıyoruz, ama maalesef eğitim, istihdam, konut, çocuk suçluluğu, kadına yönelik şiddet, sağlık, küçük yaş evlilikler, suç oranlarının azaltılması konusunda daha çok çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Bugün bu projede tüm taraflar olarak buradayız. Ulusal bazda hazırlanan stratejik eylem planında biz ilimiz için yerel bazda, somut, gözle görülür bir eylem planı oluşturmak adına burada toplandık" dedi.
CANALP: EDİRNE TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLMALI
Edirne Valisi Ekrem Canalp de Romanlara yönelik yapılacak çalışmalarda Edirne'nin Türkiye'ye örnek olması gerektiğini söyledi. Canalp, "Türkiye'de Romanların en yoğun bulunduğu illerin başında Edirne geldiği için yapacağımız çalışmalarda da Edirne Türkiye'ye örnek olmak zorunda. Bizim de daha önce yapmış olduğumuz belli çalışmalar var, yakın zamanda yapılan bu çalışmaları derleyip, toparlayıp, kendimiz yeni bir eylem planı hazırlayalım istedik. Ama bu eylem planını yaparken de mutlaka bütün tarafların bir araya gelerek beraber şekillendirmesi, hepsinden daha anlamlı ve kıymetli olacağı için de bugün buradaki hazirunu bir araya getirdik. İnşallah bu çalıştaydan elde edeceğimiz sonuçlar, her bir masanın yapacağı analizler ve bunların çalışma takvimi, daha sonra Edirne'de Romanlara yönelik yapacağımız bütün çalışmalar için hem bir yön gösterici olacak, hem de nelerin yapılacağına ilişkin temel belirleyici olacak" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Edirne'de Roman Eylem Planı çalışmaları başladı Edirne'de Roman Eylem Planı çalışmaları başladı Edirne'de Roman Eylem Planı çalışmaları başladı Edirne'de Roman Eylem Planı çalışmaları başladı

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