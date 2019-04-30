Edirne'de Roman Eylem Planı çalışmaları başladı 

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2016 yılında hayata geçirilen Roman Strateji Eylem Planı kapsamında Edirne'de valilik ve sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle Edirne Roman Eylem Planı'nın oluşturulması için çalışmalara başlandı. Vali Ekrem Canalp, "Türkiye'de Romanların en yoğun bulunduğu illerin başında Edirne geldiği için Romanlara yönelik yapacağımız çalışmalarda da Edirne Türkiye'ye örnek olmak zorunda" dedi.

Edirne Valiliği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve kentteki sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle Edirne Roman Eylem Planı'nın oluşturulması için ilk toplantı yapıldı. Toplantıda, kentte Romanların sosyal hayata entegrasyonu, yaşam alanlarının iyileştirilmesi ve refahın arttırılmasına yönelik yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı.Edirne Huzurevi Konferans Salonu'ndaki toplantıya Vali Ekrem Canalp, Vali Yardımcısı Yusuf Güler, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan ve çok sayıda kurum müdürüyle sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.