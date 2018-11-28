Edirne'de sağanak

EDİRNE (AA) - Edirne'de devam eden sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte dün akşam saatlerinden bu yana etkisini sürdüren sağanak nedeniyle birçok ev iş yerinin bodrum katını su bastı.

Şehir içi ulaşım güçlükle yapılırken Havsa- Edirne ile Kırklareli-Edirne kara yolu trafiğe kapatıldı. Kente İstanbul yönünden girişin yapıldığı Atatürk Caddesi'nde de ulaşım aksadı.

Öte yandan öğretmen ve işçileri taşıyan iki farklı minibüs de yan yattı. Öğretmenler kendi imkanlarıyla minibüsten çıkarken fabrika işçileri ise itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araçtan çıkarıldı.

Özel bir okulda da eğitim öğretime bugün ara verildi.

