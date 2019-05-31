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Edirne'de sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 21:50 | Son Güncelleme

Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu

EDİRNE (AA) - Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Akşam saatlerinde aniden başlayan yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, iş yerlerinin tenteleri altına ve tarihi çarşılara sığındı. Bazı vatandaşlar ise ıslanmamak için karton parçası ve poşetler kullandı.

Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Bu arada Edirne Belediyesi tarafından Kadir Gecesi nedeniyle Saraçlar Caddesi'nde yapılması planlanan iftar programı yağış nedeniyle iptal edildi.

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü şehirde sağanağın aralıklarla devam edeceğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Edirne iftar sağanak yağmur

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