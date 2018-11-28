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Edirne'de 'sağanak', hayatı olumsuz etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 09:53 | Son Güncelleme

EDİRNE'de, akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokakları göle çevirdi.

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de, akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkilerken, cadde ve sokakları göle çevirdi.

Edirne, bu gece Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisi altına girdi. Kentte akşam saatlerinde aniden başlayan ve giderek şiddetini artıran sağanak, bazı cadde ve sokakları göle çevirdi. Aşırı yağışa trafikte yakalanan sürücülerin ise araçlarıyla ilerlemekte zorlandığı görülürken, Edirne Belediyesi ekipleri İlhami Ertem, Sadık Ahmet ve İstasyon Caddesi'nin de aralarında olduğu 6 caddeyi aşırı su birikmesi nedeniyle trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri ise kapalı caddelerde denetim yaparak, su baskınlarına karşı önlemler aldı.

Meteoroloji yetkililerinin bildirdiği verilerine göre, kente 6 saatte metrekareye 35 kilogram yağış düştü. Yetkililer, şiddetli yağışın yarın da devam edeceğini, Cuma günü ise hava sıcaklığının eksi 5 dereceye düşmesiyle yağmurun kara dönüşeceğini bildirdi.

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