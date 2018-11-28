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Edirne'de 'sağanak', hayatı olumsuz etkiledi, (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 07:56 | Son Güncelleme

HASTANEYİ SU BASTI Edirne'de gece etkisini artırarak yağmaya devam eden sağanak nedeniyle Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan çok sayıda evin bodrum katlarını su bastı. Vatandaşlar, bahçelerinde bulunan kumları çuvallara doldurarak suyun evlerine daha fazla girmesini engellemeye çalıştı.

Edirne'de 'sağanak', hayatı olumsuz etkiledi, (2)

HASTANEYİ SU BASTI
Edirne'de gece etkisini artırarak yağmaya devam eden sağanak nedeniyle Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan çok sayıda evin bodrum katlarını su bastı. Vatandaşlar, bahçelerinde bulunan kumları çuvallara doldurarak suyun evlerine daha fazla girmesini engellemeye çalıştı. Bazı mahallelerde elektrikler kesilirken, park halindeki bazı araçların da su içinde kaldığı görüldü.
Özel bir hastanenin acil bölümünde de su baskını yaşandı. Bu nedenle hastanenin acil bölümüne hasta kabul edilemedi.
Meteoroloji yetkilileri, kentte yağmurun sabah saatlerinde kadar zaman zaman etkisini artırarak yağmaya devam edeceğini ve metre kareye 75 kilogram yağış düşmesinin beklendiğini açıkladı.

FOTOĞRAFLI

Edirne'de 'sağanak', hayatı olumsuz etkiledi, (2)Edirne'de 'sağanak', hayatı olumsuz etkiledi, (2)Edirne'de 'sağanak', hayatı olumsuz etkiledi, (2)Edirne'de 'sağanak', hayatı olumsuz etkiledi, (2)

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