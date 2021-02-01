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Edirne’de sağanak nedeniyle dere taştı

01.02.2021 14:57 | Son Güncelleme:
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Edirne’nin Meriç ilçesinde sağanak nedeniyle taşan derenin kenarında bulunan bahçeler sular altında kaldı.Edirne genelinde sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış şiddetini artırarak devam ediyor.Edirne’nin Meriç ilçesine bağlı Subaşı ve Küplü Beldelerinde şiddetli yağış etkili oldu.Şiddetli yağış dereleri taşırdıSubaşı Beldesinde bulunan dere şiddetli yağış nedeniyle taştı.

Edirne’nin Meriç ilçesinde sağanak nedeniyle taşan derenin kenarında bulunan bahçeler sular altında kaldı.
Edirne genelinde sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış şiddetini artırarak devam ediyor.
Edirne’nin Meriç ilçesine bağlı Subaşı ve Küplü Beldelerinde şiddetli yağış etkili oldu.

Şiddetli yağış dereleri taşırdı
Subaşı Beldesinde bulunan dere şiddetli yağış nedeniyle taştı. Dere kenarında bulunan evlerin bahçeleri sular altında kaldı.
Küplü Beldesinde de şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Sağanak yağış bölgede etkisini sürdürüyor.

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