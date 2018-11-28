HABER

EDİRNE'DE SAĞANAK, SU BASKINLARINA NEDEN OLDU, YOLLAR KAPANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 09:41 | Son Güncelleme

EDİRNE'de dün akşam saatlerinde başlayan gece saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, su baskınlarına neden olurken, Edirne-Kırklareli, Edirne-Havsa karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

EDİRNE'de dün akşam saatlerinde başlayan gece saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, su baskınlarına neden olurken, Edirne-Kırklareli, Edirne-Havsa karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor. Caddelerin suyla kapandığı kentte bazı araçlar mahsur kaldı. Edirne'de dün akşam saatlerinde Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisine girdi. Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı yaptığı kentte, gece boyunca etkili olan ve giderek şiddetini artıran sağanak yağış, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Edirne Belediyesi ekipleri İlhami Ertem, Sadık Ahmet ve İstasyon Caddesi'nin de aralarında olduğu 6 caddeyi aşırı su birikmesi nedeniyle trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri de kapalı caddelerde denetim yaparak, su baskınlarına karşı önlemler aldı. Gece özel bir hastanenin acil servis bölümünün sular altında kaldığı kentte, bazı bodrum katı evler de sular altında kaldı.Aşırı yağmurun etkileri sabah saatlerinde etkisini ortaya çıkardı. Edirne'den Kırklareli ve Havsa ilçesine giden karayolu suyla kaplanması nedeniyle bir çok araç mahsur kaldı. Bir süre trafiğe kapanan karayollarında ulaşım sabah saatlerinde güçlükle sağlandı. Ekipler, suyla kapanan karayollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

-------------------------------------
Suyla kapanan karayolları
Suda mahsur kalan araçlar
Kapanan yollar ve araçlar
Ekiplerin çalışmaları
Detaylar

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)-

Güzellik kraliçesine çıplak poz şoku! Diskalifiye edildiGüzellik kraliçesine çıplak poz şoku! Diskalifiye edildi
Atıklar öğrencilerin ellerinde dönüşüyorAtıklar öğrencilerin ellerinde dönüşüyor
Edirne'de sağanak, su baskınlarına neden oldu, yollar kapandıEdirne'de sağanak, su baskınlarına neden oldu, yollar kapandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fuhuş rezaleti! Basılan binanın üst katından gelen ses polisi alarma geçirdi

Fuhuş rezaleti! Basılan binanın üst katından gelen ses polisi alarma geçirdi

Sinirlendiği karısına 'Odaya geç soyun' dedi, oklavayla bu hale getirdi!

Sinirlendiği karısına 'Odaya geç soyun' dedi, oklavayla bu hale getirdi!

Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşinden iddialara yanıt! Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?

Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşinden iddialara yanıt! Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?

Özel sektörde çalışanlar dikkat! 2019 yılı zam beklentisi yüzde 22

Özel sektörde çalışanlar dikkat! 2019 yılı zam beklentisi yüzde 22

Yasa Meclis'ten resmen geçti! Uymayanlara ceza geliyor

Yasa Meclis'ten resmen geçti! Uymayanlara ceza geliyor

Başkenti sarsan iddia! Yıldırım ve Albayrak kavga mı etti?

Başkenti sarsan iddia! Yıldırım ve Albayrak kavga mı etti?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Pakdemirli'den "ambalajsız ürün" uyarısı

Bakan Pakdemirli'den "ambalajsız ürün" uyarısı

Son dakika! KPSS sonuçları açıklandı! İşte KPSS Ön Lisans sonuçları sorgulama ekranı

Binlerce genç bunu bekliyordu! Açıklandı

'Arakan ve Filistin’deki Müslümanlara yardım' diye Kuran sattılar... Milyonlarla lüks yatlarda parti yaptılar!

'Arakan ve Filistin’deki Müslümanlara yardım' diye Kuran sattılar... Milyonlarla lüks yatlarda parti yaptılar!

Oslo'daki toplantının ardından Yıldıray Oğur'dan açıklama

Bu kareler olay yaratmıştı! Toplantıdaki isimden açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İSEDAK toplantısında açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İSEDAK toplantısında açıklamalar

Altıntaş'ın, Karlov suikastı öncesi 'ilişkisi' iddianamede! Seks işçisi anlattı

Cinayetten önceki 'ilişkisi' iddianamede! Seks işçisi anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.