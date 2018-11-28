Edirne'de sağanak, su baskınlarına neden oldu, yollar kapandı (4)

MAHSUR KALAN 2 KİŞİ KURTARILDI

Edirne'de sağanak yağışta Tayakadın ile Karakasım köyleri arasında sel suları nedeniyle mahsur kalan Yüksel Güven ile Gürkan Özkay, yaklaşık 6 saat sonra kurtarıldı. Yağış nedeniyle tarladaki pancar motorunu kontrol etmeye giden Yüksel Güvendi ile avlanmaya giden Gürkan Özkay, aniden bastıran sel suları nedeniyle mahsur kaldı. Güvendi, bölgede bulunan bir avcı barınağına sığınırken, Özkay ise ağaca tırmandı. Mahsur kalanların cep telefonu ile ulaştıkları köylülerin durumu Valiliğe bildirmesi üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, saatler süren çalışmanın ardından Yüksel Güvendi ile Gürkan Özkay'ı kurtardı.

'SU BASINCA AĞACA ÇIKTIM'

Bölgeye avlanmaya gittiğini söyleyen Özkay, "Av yaparken su basınca bir ağaca çıktım. Telefonla muhtarı bir kez aramadım ama şarjım bitti. Onlar ekiplere haber vermişler" dedi. Güvendi ise yağmur nedeniyle tarladaki pancar motorunu almaya gittiğini belirterek, "Birden su gelince mahsur kaldım ve bölgedeki bir avcı barınağına girdim. Muhtarı cep telefonu ile aramadım ancak bir süre sonra orası da su aldı. Daha sonra ekipler gelerek beni kurtardı" diye konuştu.

KAYIP KİŞİ EVİNDE BULUNAMADI

Bu arada, Oğulpaşa köyünde kayıp ihbarı yapılan 80 yaşlarındaki Veysel Eren'i arama çalışmaları sürüyor. Suyla kaplı olan eve botla giren AFAD ekipleri, yaptıkları aramada kayıp olduğu belirtilen kişiyi bulamadı. Ekipler, evin çevresinde arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

YAĞIŞ REKORU KIRILDI

Edirne'de etkili olan yağmur, yağış rekoru da getirdi. Edirne'de 1930 yılında kurulan Meteoroloji İstasyonu, kentte son 24 saat içinde metrekareye 128,7 kilogram yağış düştüğünü, bunun da son 88 yılın rekoru olduğunu kaydetti. Meteoroloji yetkilileri, akşam saatlerinden itibaren kentte karla karışık yağmur beklendiğini bildirdi.