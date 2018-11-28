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Edirne'de sağanak, su baskınlarına neden oldu, yollar kapandı (6)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 17:09 | Son Güncelleme

TOPLAM 126 KİŞİ KURTARILDI Edirne'de etkili olan ve sel baskınlarına neden olan sağanak için AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, itfaiye ve İl Özel İdaresi ekipleri seferber oldu.

Edirne'de sağanak, su baskınlarına neden oldu, yollar kapandı (6)

TOPLAM 126 KİŞİ KURTARILDI
Edirne'de etkili olan ve sel baskınlarına neden olan sağanak için AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, itfaiye ve İl Özel İdaresi ekipleri seferber oldu. Yağmurun su baskınlarına neden olduğu İskenderköy, Sazlıdere köyü, Hıdırağa köyü, Süloğlu ilçesi Geçkinli köyü ile Havsa ilçesinin Oğulpaşa köyünde yapılan çalışmalarda toplam 126 kişi kurtarılarak güvenli bölgeye alındı.
Edirne'de arama-kurtarma çalışmaları İstanbul, Sakarya, Tekirdağ, Kırklareli'nden takviye AFAD ekiplerinini de katılımıyla 124 kişiden oluşan 35 ekip ve araçlarla yapıldı.

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Edirne'de sağanak, su baskınlarına neden oldu, yollar kapandı (6)

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