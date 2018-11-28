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Edirne'de sağanak, su baskınlarına neden oldu, yollar kapandı (7)

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 16:47 | Son Güncelleme

KAYIP KİŞİ ÖLÜ BULUNDU Edirne'nin Oğulpaşa köyünde selde kaybolan Veysel Evren (78), evinin bahçesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma dalgıç ekiplerince ölü bulundu.

KAYIP KİŞİ ÖLÜ BULUNDU Edirne'nin Oğulpaşa köyünde selde kaybolan Veysel Evren (78), evinin bahçesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma dalgıç ekiplerince ölü bulundu. Savcılık incelemesinin ardından Evren'in cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. AFAD, 2'Sİ ÇOCUK, 4 KİŞİYİ KURTARDI Edirne'nin İskenderköy yolu üzerinde, evlerinin yanlarından geçen iki derenin taşması sonucu mahsur kalan Balcı Ailesi'nin yardım istemesi üzerine bölgeye Tekirdağ'dan gelen AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler evde bulunan 3 aylık Asine Balcı, Fırat Mert Balcı (3), anneleri Gamze Balcı (23) ile yaşlı bir kadını kurtardı. Rahatsızlandıkları belirlenen çocuklar, sağlık ekiplerine teslim edilerek, hastaneye götürüldü.

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