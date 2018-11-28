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Edirne'de sağanak, su baskınlarına neden oldu, yollar kapandı (7)

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 17:47 | Son Güncelleme

SELİN VURDUĞU KÖYDE TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLADI Edirne'de dün akşamdan itibaren sabaha kadar etkili olan sağanak, en çok Havsa ilçesine bağlı Oğulpaşa'da etkili oldu.

Edirne'de sağanak, su baskınlarına neden oldu, yollar kapandı (7)

SELİN VURDUĞU KÖYDE TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLADI
Edirne'de dün akşamdan itibaren sabaha kadar etkili olan sağanak, en çok Havsa ilçesine bağlı Oğulpaşa'da etkili oldu. Sağanağın ardından köyle aynı adı taşıyan dere taştı, çevresindeki ev ve ahırları su bastı. Çok sayıda hayvan telef olurken, sel sularının arasında kalan Veysel Evren ise hayatını kaybetti. Selin evlerinin bahçe duvarını yıktığını ve ahırdaki 3 büyükbaş ve 10 kadar küçükbaş hayvanını telef ettiğini anlatan Mehmet İsen, "Sabah saatlerinde sel suları etkili oldu ve evin duvarını yıktı. Evin bütün odaları sular altında kaldı. Ahırdaki hayvanlarımız da telef oldu. Köyde çok hasar var. Şimdi temizlik çalışmasına başladık" dedi.

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Edirne'de sağanak, su baskınlarına neden oldu, yollar kapandı (7)Edirne'de sağanak, su baskınlarına neden oldu, yollar kapandı (7)Edirne'de sağanak, su baskınlarına neden oldu, yollar kapandı (7)Edirne'de sağanak, su baskınlarına neden oldu, yollar kapandı (7)

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