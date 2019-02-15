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Edirne’de sağlıkçılar ‘sağlıkta şiddeti’ protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 14:28 | Son Güncelleme

Edirne’de sağlıkçılar, geçtiğimiz gün hasta yakınlarının Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’nde intern doktorlara saldırısının ardından ‘sağlıkta şiddeti’ protesto etti.Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde bir araya gelen sağlıkçılar, bir kez daha sağlıkta yaşanan şiddeti protesto etti.

Edirne’de sağlıkçılar, geçtiğimiz gün hasta yakınlarının Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’nde intern doktorlara saldırısının ardından ‘sağlıkta şiddeti’ protesto etti.
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde bir araya gelen sağlıkçılar, bir kez daha sağlıkta yaşanan şiddeti protesto etti. Edirne Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Akbal, yaptığı basın açıklamasında, geçtiğimiz gün üniversite hastanesinin acil servisinde, hasta yakınları tarafından görevli intern doktorlara yapılan müdahale ve saldırıların kabul edilemez olduğunu söyledi. Akbal, söz konusu olayda sözlü ve fiziksel saldırıya uğrayan doktorlardan birisinin yüzünde ve gözünde morluklar oluştuğunu belirtti.

"Hapis cezasının uygulanmasını talep ediyoruz"
Dr. Akbal, hekimler olarak sağlıkta şiddetin önüne geçilecek politikalar uygulanması gerektiğini belirterek, "Caydırıcı ceza düzenlemelerinin ve bunların etkili biçimde uygulanmasının bir an önce yaşama geçirilmesini beklemekteyiz. Sağlıkta şiddeti önleme yasasının bir an önce çıkartılarak, şiddet uygulayanlara hapis cezasının yasallaşmasını bir defa daha talep ediyoruz" dedi.

"Merak etmesin o arkadaşımız da, babasını biz daha çok düşünüyoruz"
Edirne Tabip Odası üyesi Dr. Ertuğrul Tanrıkulu da geçtiğimiz gün hastane acil servisinde yaşanan olayı anlatarak, "Söz konusu hasta göğüs ağrısı şikayetiyle başvuruyor. Hastanın talebi, ‘Bana bir iğne vurun ve ben gideyim’ oluyor. Bakın, hiçbir hastanede, hiçbir acilde bu şekilde bir uygulama olmaz. Tabi ki göğüs ağrısı hele ki belli bir yaştan sonra çok önemli, kalp krizinin belirtisi olabilir. Bu anlamda da oradaki intern arkadaşlar, bu şekilde gidilemeyeceğini EKG’sinin çekilmesi gerektiğini ve tetkiklerin yapılması gerektiği söyleniyor. Biz hekimler bazen hastaların sağlığını onlardan daha fazla düşünüyoruz. Ve arkadaşlar kendisini ikna etmeye çalışırken, bayağı bir kaba ve sözlü şiddetle gitmeye çalışıyor ve gidiyorlar da işin enteresanı. İmza atıyorlar ve gidiyorlar. Bir saat sonra da o hastanın yakınının, oğlu geliyor, ‘babama kim terbiyesizlik yaptı?’ diyerek, saldırmaya başlıyor. Olay budur. Araya girmeye çalışan intern arkadaşımızın gözüne yumruk vuruyor. Onu morartıyor. Bu çok üzüntü verici. Merak etmesin o arkadaşımız da, babasını biz daha çok düşünüyoruz" ifadelerini kaydetti.
Öte yandan, söz konusu saldırı olayının adli mercilere taşındığı ve konuyla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Edirne’de sağlıkçılar ‘sağlıkta şiddeti’ protesto etti

Edirne’de sağlıkçılar ‘sağlıkta şiddeti’ protesto etti

Edirne’de sağlıkçılar ‘sağlıkta şiddeti’ protesto etti

Edirne’de sağlıkçılar ‘sağlıkta şiddeti’ protesto etti

Edirne’de sağlıkçılar ‘sağlıkta şiddeti’ protesto etti

Edirne’de sağlıkçılar ‘sağlıkta şiddeti’ protesto etti

Edirne’de sağlıkçılar ‘sağlıkta şiddeti’ protesto etti

Edirne’de sağlıkçılar ‘sağlıkta şiddeti’ protesto etti

Edirne’de sağlıkçılar ‘sağlıkta şiddeti’ protesto etti

Edirne’de sağlıkçılar ‘sağlıkta şiddeti’ protesto etti

Edirne’de sağlıkçılar ‘sağlıkta şiddeti’ protesto etti

Edirne’de sağlıkçılar ‘sağlıkta şiddeti’ protesto etti

Edirne’de sağlıkçılar ‘sağlıkta şiddeti’ protesto etti
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