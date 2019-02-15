Edirne’de sağlıkçılar ‘sağlıkta şiddeti’ protesto etti

Edirne’de sağlıkçılar, geçtiğimiz gün hasta yakınlarının Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’nde intern doktorlara saldırısının ardından ‘sağlıkta şiddeti’ protesto etti.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde bir araya gelen sağlıkçılar, bir kez daha sağlıkta yaşanan şiddeti protesto etti. Edirne Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Akbal, yaptığı basın açıklamasında, geçtiğimiz gün üniversite hastanesinin acil servisinde, hasta yakınları tarafından görevli intern doktorlara yapılan müdahale ve saldırıların kabul edilemez olduğunu söyledi. Akbal, söz konusu olayda sözlü ve fiziksel saldırıya uğrayan doktorlardan birisinin yüzünde ve gözünde morluklar oluştuğunu belirtti.

"Hapis cezasının uygulanmasını talep ediyoruz"

Dr. Akbal, hekimler olarak sağlıkta şiddetin önüne geçilecek politikalar uygulanması gerektiğini belirterek, "Caydırıcı ceza düzenlemelerinin ve bunların etkili biçimde uygulanmasının bir an önce yaşama geçirilmesini beklemekteyiz. Sağlıkta şiddeti önleme yasasının bir an önce çıkartılarak, şiddet uygulayanlara hapis cezasının yasallaşmasını bir defa daha talep ediyoruz" dedi.