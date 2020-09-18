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Edirne’de şaşkına çeviren olay

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 12:52 | Son Güncelleme

Edirne’de rampadan çıkarken bir anda traktörden ayrılan römork, kontrolsüz şekilde ana caddede seyir etti.

Edirne’de rampadan çıkarken bir anda traktörden ayrılan römork, kontrolsüz şekilde ana caddede seyir etti. Üniversite öğrencisinin evinin balkonundan görüntülediği olayda şans eseri can ya da mal kaybı yaşanmadı.
Olay, Edirne merkez Şükrüpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. 14 Eylül günü saat 14.00 sularında meydana gelen kazada, rampadan çıkarken traktörün arkasında takılı bulunan römork traktörden ayrılarak kontrolsüz bir şekilde yüzlerce metre seyir etti. 20 yaşındaki Trakya Üniversitesi öğrencisi Mehmet Sezer’in evinin balkonunda cep telefonu kamerası ile görüntülediği olayda, ana caddede trafiğin sakin olması ve bölgede yaya bulunmaması olası bir facianın önüne geçti.

“Olay bir anda oldu”
Üniversite öğrencisi Mehmet Sezer, yaşadıklarını İHA’ya anlattı. Sezer, olayın yaşandığı caddenin sürücü kurslarının eğitim güzergahı olduğunu belirterek, “Ehliyetimi yeni aldığım için zaman zaman balkonda vakit geçirip sürücü adaylarını izliyorum. Çok aktif bir yol. Tesadüf yine onları izlerken başıma bu olay geldi. Olay bir anda oldu. Ben de fark ettiğimde römork bayırdan aşağıya doğru gelmeye başlamıştı. Hemen içeriye girip telefonumu aldım ve çekmeye başladım. Traktör sahibi bir süre olayı yukarıdan izledi, daha sonra da römorkunun yanına gitti. Tabii birkaç tane de araç yanına gitti yardıma ihtiyacı olabilir düşüncesiyle” dedi.
Sezer, çektiği bu ilginç videoyu arkadaş gruplarına ve babasına gönderdiğini belirterek, “Video çok hızlı bir şekilde yayılmış zaten. Her yerde internette videoyu görebiliyorum şu anda” dedi.

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