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Edirne'de seyir halindeki minibüste yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 08:59 | Son Güncelleme

Edirne'de seyir halindeki minibüste yangın

EDİRNE (AA) - Edirne'de seyir halindeki bir minibüste çıkan yangın söndürüldü, araçta maddi hasar meydana geldi.

Güner Nazıroğlu'nun kullandığı 22 AAT 790 plakalı minibüs, Yancıkçı Şahin Mahallesi Atatürk Caddesi'nde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Sürücünün yolda durdurduğu minibüste alevler kısa sürede yayıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kontrol altına aldığı yangını söndürdü.

Yolcusu olmayan minibüste maddi hasar oluştu.

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