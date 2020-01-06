HABER
  4. Edirne'de şiddetli rüzgar nedeniyle caminin minaresi yıkıldı

Edirne'de şiddetli rüzgar nedeniyle caminin minaresi yıkıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 16:58 | Son Güncelleme

Edirne'de şiddetli rüzgar nedeniyle caminin minaresi yıkıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Gülçavuş köyü camisinin minaresi, şiddetli rüzgar nedeniyle yıkıldı.

Minaredeki çatlak nedeniyle etrafı tahtadan iskeleyle çevrilerek korumaya alınan ve tadilata başlanan 1900'lü yıllarında başında yapılan caminin minaresi, şiddetli rüzgara dayanamayıp yıkıldı.

Yıkılan minare nedeniyle Gülçavuş-Sultaniçe köyü yolu kapandı.

Kepçe yardımıyla temizlenen yol daha sonra trafiğe açıldı.

Gülçavuş Köyü Muhtarı Levent Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, minarenin onarımı için daha önce tadilata başladıklarını ancak şiddetli fırtına nedeniyle yıkıldığını söyledi.

Karakaş, "Allah'tan bir araba veya insan denk gelmemiş. Minarenin yıkıldığında üzüldük, tek tesellimiz can kaybı olmaması. Allah korudu." diye konuştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, şiddetli rüzgar nedeniyle turuncu uyarıda bulunduğu Edirne'de şiddetli rüzgar yarın da etkili olacak.

Rüzgarın Uzunköprü, Keşan, Enez ve İpsala ilçelerinde daha etkili olacağı tahmin ediliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü modelden şok itiraf: 10 yıl önce... Ünlü modelden şok itiraf: 10 yıl önce...
Başkent’te tulum ve kemençe rüzgarı esecekBaşkent’te tulum ve kemençe rüzgarı esecek
Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 4 yaralıKontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Edirne Gülçavuş Cami

En Çok Okunan Haberler

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda sürüklendi

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda sürüklendi

İran: ABD'nin askeri tesislerini hedef alacağız

İran: ABD'nin askeri tesislerini hedef alacağız

Hamaney cenaze namazını kıldırırken hıçkırıklara boğuldu!

Hamaney cenaze namazını kıldırırken hıçkırıklara boğuldu!

İşte Türkiye'nin en çok konuştuğu o bölge...

İşte Türkiye'nin en çok konuştuğu o bölge...

Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)

Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

TOGG'dan yerli otomobile ilişkin 'bulmacalı' paylaşım

TOGG'dan yerli otomobile ilişkin 'bulmacalı' paylaşım

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Meteoroloji uyardı! Hızını 60'km'ye çıkaracak

Meteoroloji uyardı! Hızını 60'km'ye çıkaracak

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kütahya'da korkunç olay! Bir evde 2 ceset bulundu

Evde korkunç halde bulundular! Yakınları teşhis edemedi

Asgari ücretli işçi, 20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye yaktı

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

Miras kavgası kanlı bitti: 5 yaralı

Miras kavgası kanlı bitti! 'Kadınlara mal düşmez!'

Kayseri'de iğrenç olay! "9 yaşından beri babamın tecavüzüne uğruyorum" deyip destek istedi

"Öz babamın tecavüzüne uğruyorum" deyip destek istedi

Tunceli'de CHP’li belediye başkanına partisi de tepki gösterdi

CHP’li başkanın zor anları!

Otobüste yolculuk yapan kadın esrarla yakalandı, adliyeye gülerek girdi

Pişkinliğin bu kadarı! Böyle götürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.