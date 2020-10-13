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Edirne’de şiddetli sağanak yağış etkili oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 13:44 | Son Güncelleme

Meteoroloji’nin Edirne için bu sabah saatlerinden itibaren şiddetli yağmur uyarısı sonrası, kent merkezinde şiddetli yağmur yağışı başladı.Edirne’nin kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan yağmur yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

Meteoroloji’nin Edirne için bu sabah saatlerinden itibaren şiddetli yağmur uyarısı sonrası, kent merkezinde şiddetli yağmur yağışı başladı.
Edirne’nin kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan yağmur yağışı etkisini artırarak devam ediyor. Şiddetli yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kimi vatandaş şemsiye ile korunmaya çalışırken, şemsiyesi olmayan vatandaşlar ise tamamen ıslandı. Yağmurdan korunmak isteyen yüzlerce vatandaş kapalı tarihi çarşılara akın etti.
Yağış nedeniyle trafikte de olumsuzluklar yaşanırken, su birikintilerinin oluştuğu caddelerde, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. Kent merkezinde şiddetli yağış devam ediyor.

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