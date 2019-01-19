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Edirne'de sis

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 10:54 | Son Güncelleme

Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü

EDİRNE (AA) - Edirne'de sis yaşamı olumsuz etkiliyor.

Gece başlayan ve sabaha karşı etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına indi.

Sürücüler de sis nedeniyle trafikte ilerlemekte zorlandı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölge ve kavşaklarda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Sis, tarihi yapıların çevresinde de güzel görüntüler ortaya çıktı.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, sıcaklığın 2 derece ölçüldüğü kentte sisin etkisini ara ara azaltarak birkaç gün devam etmesi bekleniyor.

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50 metre Edirne sis etkili oldu

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