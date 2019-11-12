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Edirne'de sis

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 10:05 | Son Güncelleme

Görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü

EDİRNE (AA) - Edirne'de sis hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu noktalarda sabah saatlerinde önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camilerin kubbe ve minarelerini kaplayan sis, güzel görüntüler oluşturdu.

Edirne Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatleri sonrası etkisini kaybedeceğini bildirdi.

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cami Edirne sis

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