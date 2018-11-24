Edirne'de sis etkili oldu

EDİRNE (AA) - Edirne'de sis etkili olmaya devam ediyor.
Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye düştü. Çukur bölgelerde yoğun şekilde hissedilen sis nedeniyle sürücüler trafikte zorlandı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sürücüleri trafikte dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.
Öte yandan Selimiye Camisi'nin sis bulutu arasındaki görüntüsü büyüledi.
Mimar Sinan'ın ustalık eseri UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Selimiye Camisi etrafında oluşan sis dolayısıyla güzel görüntüler oluşturdu.
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, sıcaklığın 7 derece ölçüldüğü kentte sis öğleye doğru dağılacak.
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