HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Edirne’de spor tesisi talan edildi

Edirne’de spor tesisi talan edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 09:13 | Son Güncelleme

Edirne’de ‘spor aracılığıyla suçu önleme’ projesi kapsamında dezavantajlı vatandaşların yaşadığı mahalleye yapılan spor tesisi adeta madde bağımlıları tarafından talan edilerek, camları kırıldı, bankları söküldü, masaları yerle bir edildi ve her bir odaya ayrı ayrı zarar verildi.Edirne’nin Menzilahır Mahallesi’nde suç oranını aşağı seviyelere çekmek için Edirne Emniyet Müdürlüğü ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığının ortak projesiyle hayata geçirilen ‘spor aracılığıyla suçu önleme’ projesi kapsamında geçmiş yıllarda kurulan Saray Spor Kulübü’nün tesisleri madde bağımlılarının meskeni haline geldi.“Korkup kaçıyoruz”Hemen hemen her bir odasına ayrı zarar verilen kulüplerinin eski haline dönmesi için destek isteyen mahallenin sporsever çocukları korktuklarından dolayı futbol oynayamadıklarını söylediler.

Edirne’de ‘spor aracılığıyla suçu önleme’ projesi kapsamında dezavantajlı vatandaşların yaşadığı mahalleye yapılan spor tesisi adeta madde bağımlıları tarafından talan edilerek, camları kırıldı, bankları söküldü, masaları yerle bir edildi ve her bir odaya ayrı ayrı zarar verildi.
Edirne’nin Menzilahır Mahallesi’nde suç oranını aşağı seviyelere çekmek için Edirne Emniyet Müdürlüğü ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığının ortak projesiyle hayata geçirilen ‘spor aracılığıyla suçu önleme’ projesi kapsamında geçmiş yıllarda kurulan Saray Spor Kulübü’nün tesisleri madde bağımlılarının meskeni haline geldi.

“Korkup kaçıyoruz”
Hemen hemen her bir odasına ayrı zarar verilen kulüplerinin eski haline dönmesi için destek isteyen mahallenin sporsever çocukları korktuklarından dolayı futbol oynayamadıklarını söylediler. Madde bağımlısı şahısların kulüp binasının içerisine girip tuvaletlerini yaptıklarını ve uyuşturucu madde kullandıklarını öne süren sporsever çocuklar, korktuklarını ve kişileri görünce hemen bölgeden kaçtıklarını anlattı.

“Kardeşlerimiz kötü alışkanlıklardan kurtulsun”
“Sahamıza dönmek istiyoruz, kardeşlerimiz kötü alışkanlıklardan kurtulsun” diyen mahallenin genç sporseveri İsmail Karabayır, “Kötü alışkanlıkları olan kişiler gelip burada tuvalet yapıyorlar kötü örnek oluyor. Büyüklerimiz bize yardımcı olsunlar. Kardeşlerimiz kötü alışkanlıklardan kurtulsun. Sahamıza dönmek istiyoruz” açıklamasında bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Soyunmaktan korkmuyorum' dedi üstsüz poz verdi'Soyunmaktan korkmuyorum' dedi üstsüz poz verdi
İzmir'de kabus dolu anlar! Önce intihara kalkıştı, sonra evi yandıİzmir'de kabus dolu anlar! Önce intihara kalkıştı, sonra evi yandı
DGS sonuçları öğrenme ekranı! DGS sonuçları öğrenme ekranı!
1/
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'ın sözleri sonrası Macron'a şaşırtan destek
Erdoğan'ın sözleri sonrası Macron'a şaşırtan destek
Hoca kılığındaki tacizcinin bu fotoğrafı ortalığı karıştırdı
Hoca kılığındaki tacizcinin bu fotoğrafı ortalığı karıştırdı
MasterChef'ten elenen isim belli oldu
MasterChef'ten elenen isim belli oldu
Evliliğini sosyal medyadan duyurdu
Evliliğini sosyal medyadan duyurdu
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tacizci 'hoca' hakkında karar verildi
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tacizci 'hoca' hakkında karar verildi
Türkiye'den ABD'nin GKRY kararına sert tepki
Türkiye'den ABD'nin GKRY kararına sert tepki
İlginizi Çekebilir
Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl?
Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl?
Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, Gaziantep karıştı! 4 polis yaralı
Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, Gaziantep karıştı! 4 polis yaralı
Tek kelimeyle dehşet! Öz oğlunu öldürdü, babasını da saldırdı
Tek kelimeyle dehşet! Öz oğlunu öldürdü, babasını da saldırdı
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
27. dönem POMEM alımı ne zaman? Polis nasıl olunur?
27. dönem POMEM alımı ne zaman? Polis nasıl olunur?
Diğer Haberler
İzmir'de kabus dolu anlar! Önce intihara kalkıştı, sonra evi yandı
İzmir'de kabus dolu anlar! Önce intihara kalkıştı, sonra evi yandı
Oğlu tarafından darp edilen anne hastanelik oldu
Oğlu tarafından darp edilen anne hastanelik oldu
Meteoroloji'den Karadeniz için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den Karadeniz için sağanak yağış uyarısı
Nijerya'da köye baskın: 21 kişi kaçırıldı
Ülkede köye baskın! 21 kişi kaçırıldı
İzmir'de şoke eden olay! Atlamak üzereyken bacaklarından yakaladı
Atlamak üzereyken bacaklarından yakaladı
Küçükçekmece'de kamyonet İETT otobüsüne çarptı
Küçükçekmece'de kamyonet İETT otobüsüne çarptı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.