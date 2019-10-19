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Edirne'de şüpheli ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 18:18 | Son Güncelleme

Edirne'de şüpheli ölüm

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, bir süre önce köyüne ailesini ziyarete giden Saniye Sezgin, eşi Kadir Zengin'den (65) haber alamayınca, 29 Ekim Caddesi'ndeki evlerine geldi.

Kapıyı çalmasına rağmen eşinden cevap alamayan Sezgin, komşusundan yardım istedi.

Bunun üzerine bir komşusu balkondan eve girerek, kapıyı açtı.

Eve giren Saniye Sezgin, eşi Kadir Sezgin'i banyoda hareketsiz yatarken buldu.

Haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri Sezgin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kadir Sezgin'in cesedi Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Edirne Keşan şüpheli ölüm

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