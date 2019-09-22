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Edirne'de 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' gerçekleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 23:21 | Son Güncelleme

OTOMOBİLSİZ kentler için bisiklete dikkat çekmek isteyen kadınlar tarafından Türkiye'nin farklı şehirlerinde düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Edirne'de 100'e yakın kadının katılımıyla gerçekleştirildi.

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA) - OTOMOBİLSİZ kentler için bisiklete dikkat çekmek isteyen kadınlar tarafından Türkiye'nin farklı şehirlerinde düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Edirne'de 100'e yakın kadının katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye'de ilk olarak 2013 yılında İzmir'de Sema Gür isimli kadının girişimi ve bisiklete binen bir grup gönüllü kadının desteği ile başlayan ve bu tarihten itibaren her sene düzenlenen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' etkinliğinin Edirne'de bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirildi. Avrupa Hareketlilik Haftası ve Dünya Otomobilsiz Kentler Günü kapsamında kent merkezindeki Atatürk Anıtı'nda buluşan kadınlar, çiçekler ve çeşitli süs eşyalarıyla süsledikleri bisikletleriyle Edirne sokaklarında bisikletin de var olduğunu belirtmek için tur attı.

Edirne Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Organizatörü Esranur Demircan turun bu yıl dünyada 15 ülkede toplam 120 şehirde gerçekleştirildiğini söyledi. Demircan, "Bisiklet, yoğun kent trafiğine çözüm olabilir ve bir ulaşım aracıdır. Eğer uygun bisikletli ulaşım politikaları olursa, işe veya ulaşacağımız yere rahatlıkla bisikletle gidebiliriz. Biz de dünyanın birçok yerindeki hemcinslerimiz gibi günlük kıyafetlerimizle bisiklete binerek ulaşımımızı sağlayabiliriz. Buna dikkat çekebilmek amacıyla süslendik ve bisikletimizle yollara çıktık" dedi.

Bisikletin kent yaşamındaki önemine dikkat çekmeyi hedeflediklerini söyleyen Demircan, "Bisikletlilerin kent yaşamındaki önemini, bisikletli kadınların toplumda diğer ülkelerde olduğu gibi şık giyinerek günlük hayatta da var olabildiğini göstermek amacımız. Bisiklet kent yaşamının bir parçasıdır, çevreyi kirletmeyen doğa dostu bir ulaşım aracıdır. Aynı zamanda günlük kıyafetlerimizle çevreyi kirletmeden işimize ve okulumuza ulaşımımızı sağlayabiliriz" diye konuştu.

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