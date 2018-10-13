EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen operasyonlarda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmaya çalışılan çeşitli markalara ait taklit giyim eşyası ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı yolu üzerindeki Eskikadın köyü yakınlarında bulunan bir dinlenme tesisinin camekanlı bölümünde çok sayıda siyah poşet tespit etti.

Poşetlerde yapılan aramalarda, çeşitli markaların taklidi olduğu tespit edilen 63 çift ayakkabı, 421 kot pantolon, 122 kazak, 180 eşofman takımı ve 24 şişme yelek bulundu. Bulgaristan uyruklu K.İ. (21) gözaltına alındı. Şüphelinin, İstanbul'dan aldığı ürünleri Bulgaristan'a götürmek istediği öğrenildi.

Aynı dinlenme tesisindeki park alanında bulunan bir araçta da çuval içerisinde taklit olduğu belirlenen 640 kot pantolon ele geçirildi. Aracın sürücüsü H.C. (62) gözaltına alındı.

Ele geçirilen taklit ürünler muhafaza altına alındı.

