Edirne’de tarihi konak, 'Edirne Kırmızısı’na boyandı

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA) - EDİRNELİ turizmci Gökhan Balta, kentin en eski yerleşim yeri Kaleiçi’nde 1990 yılında satın aldığı 116 yıllık tarihi konağı, casusluk olaylarına da konu olan ‘Edirne Kırmızısı’ rengine boyattı. İngiltere’den özel olarak 2 ayda getirttiği boyayla konağı 2 haftada 'Edirne Kırmızı'na dönüştüren Balta, amacının hem tarihi yapıları korumak hem de kültürel değerlere sahip çıkmak olduğunu söyledi.

İlk kez 15’inci yüzyılda Edirnekari sanatçılarının kullandığı, uğruna casusluk olaylarına imza atılan ‘Edirne Kırmızısı’, tarih ve kültür tutkunları tarafından Edirne’nin sokaklarını da süslemeye başladı. Edirneli turizmci Gökhan Balta, kentin en eski yerleşim yeri Kaleiçi’nde 1990 yılında satın aldığı 116 yıllık tarihi konağı, İngiltere’den getirttiği Edirne Kırmızısı rengine boyattı. Konağı

1990 yılında satın alan ve restore ettiren Balta, Fransızca’da "Rouge d'Adrinople" olarak anılan, Sanayi Devrimi ile birlikte Avrupa'nın gözlerini üzerine çeken 'Edirne Kırmızısı'nı konağa uygulama kararı aldı. Bu süreçte rengin kodunu İngiltere’deki firmaya bildiren ve özel izinle Türkiye’ye getirten Balta, 2 hafta boyunca konağın boyanmasını bekledi. Ortaya çıkan sonuçla vatandaşların beğenisini toplayan Balta, tarihi semte yeni bir soluk kattı.