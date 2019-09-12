HABER

Edirne'de, tarihi köprünün altında define aramışlar

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 16:09 | Son Güncelleme

EDİRNE'de, Osmanlı Dönemi'nde yaptırılan Yalnızgöz Köprüsü'nün bir ayağının olduğu yerin kazılmasıyla kaçak define arandığı belirlendi.

Edirne'de, tarihi köprünün altında define aramışlar

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'de, Osmanlı Dönemi'nde yaptırılan Yalnızgöz Köprüsü'nün bir ayağının olduğu yerin kazılmasıyla kaçak define arandığı belirlendi. Yeniimaret Mahallesi'nin muhtarı Süleyman Amaç, "Burada, polisin yaptığı aramada para bulundu. Parada eski Türkçe yazıyordu ve altın sikke olduğunu söylediler" dedi.
Kentte, 1832 yılında Osmanlı Padişahı 2'nci Mahmut tarafından yapımı düşünülüp, 1842'de Sultan Abdülmecit'in Edirne Sarayı'na geçişi sağlaması için yaptırdığı Yalnızgöz Köprüsü'nün bir ayağında defineciler, kaçak kazı yaptı. 10 bin kişinin yaşadığı Yeniimaret ve Yıldırım mahallelerine geçişlerin sağlandığı Yanlızgöz Köprüsü'ndeki kaçak kazıyı görenlerin aramasıyla polis, inceleme başlattı. Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Edirne Müze Müdürlüğü yetkililerinin de incelemelerde bulunduğu tarihi köprünün ayağında, 2 metrelik çukur kazıldığı görüldü.
'ALTIN SİKKE BULUNDU'
Kaçak kazıyı görüp, yetkililere bildiren Yeniimaret Mahallesi'nin muhtarı Süleyman Amaç, kazı alanında yapılan incelemede, Osmanlı Dönemi'ne ait olduğu düşünülen sikke bulunduğunu söyledi. Amaç, "Bugün saat 10.00 sıralarında beni mahalleden bir vatandaş telefonla arayarak 'Köprünün ayağını kazmışlar' dedi. Ben de olayı hemen Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Edirne Müze Müdürlüğü'ne bildirdim. Onların da aramasıyla olay yerine gelen polis, burada inceleme başlattı. Polisin yaptığı aramada para bulundu. Parada eski Türkçe yazıyordu ve altın sikke olduğunu söylediler" diye konuştu.
Polis, kaçak kazı yapanları yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Edirne'de, tarihi köprünün altında define aramışlarEdirne'de, tarihi köprünün altında define aramışlarEdirne'de, tarihi köprünün altında define aramışlar

Okul harcamaları belinizi bükmesin! 100 ParaPuan hediyeOkul harcamaları belinizi bükmesin! 100 ParaPuan hediye
Salça ateşi 4 katlı binayı yaktıSalça ateşi 4 katlı binayı yaktı
Komşuların park yeri kavgasında ölü sayısı 4'e çıktı; 5 gözaltıKomşuların park yeri kavgasında ölü sayısı 4'e çıktı; 5 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Teröristin yakalanma anı ortaya çıktı

Teröristin yakalanma anı ortaya çıktı

Bahçeli'den kabine değişikliğiyle ilgili flaş açıklama

Bahçeli'den kabine değişikliğiyle ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Kuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenek! Her yıl çeyrek altın hediye ediyor

Kuyumcuda şaşırtan gelenek! Her yıl...

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Bursa'da kadın cinayeti! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Akıllara durgunluk veren olay! Oğlu menemeni beğenmeyince anne balkondan atladı

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.