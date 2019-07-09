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Edirne’de tarihi Tunca Köprüsü restorasyona alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 19:11 | Son Güncelleme

Edirne’de, tarihi Tunca Köprüsü restorasyona alındı.

Edirne’de, tarihi Tunca Köprüsü restorasyona alındı. Köprü zemininin tamamen değişeceği restorasyonda, tarihi köprü yaklaşık 2 ay boyunca motorlu araç trafiğine kapatıldı.
Edirne’de, Tunca Nehri üzerinde bulunan tarihi Tunca Köprüsü, restorasyona alındı. Köprü zemininin tamamen değişeceği restorasyon çalışmaları ortalama 8 hafta sürecek. Bu süre zarfında köprüden yaya geçişine izin verileceği duyurulurken, motorlu araç trafiğine kapalı olacağı belirtildi.
Yunanistan’a açılan Pazarkule Sınır Kapısı ve kentin Yunanistan sınırında bulunan Karaağaç Semti’ne ise alternatif köprü olan Dr. Mehmet Müezzinoğlu ve Bosna Köy mevkiinden ulaşım sağlanacak.
Aynı güzergahta ulaşımı sağlayan bir diğer köprü Meriç Köprüsü’nün de kısa bir süre içerisinde restorasyona alınacağı ve araç ulaşımına kapatılacağı bildirildi.
Restorasyonu yapacak firma yetkilisi İnşaat Mühendisi Ali İhsan Gündüz, zemin restorasyonu çalışmalarının 5 haftada tamamlanmasını planladıklarını belirterek, ekstra olarak 3 hafta da zeminin donması için tarihi köprünün araç trafiğine yaklaşık 8 hafta kapalı kalacağını söyledi.
Söz konusu köprülerde restorasyon çalışmaları ilkbahar döneminde planlanmasına rağmen, sosyal tesis ve işletmecilerin katıldığı bir toplantıda talepleri üzerine Temmuz 2019 takvimine ertelenmişti.

Edirne’de tarihi Tunca Köprüsü restorasyona alındı

Edirne’de tarihi Tunca Köprüsü restorasyona alındı

Edirne’de tarihi Tunca Köprüsü restorasyona alındı

Edirne’de tarihi Tunca Köprüsü restorasyona alındı

Edirne’de tarihi Tunca Köprüsü restorasyona alındı

Edirne’de tarihi Tunca Köprüsü restorasyona alındı

Edirne’de tarihi Tunca Köprüsü restorasyona alındı

Edirne’de tarihi Tunca Köprüsü restorasyona alındı

Edirne’de tarihi Tunca Köprüsü restorasyona alındı

Edirne’de tarihi Tunca Köprüsü restorasyona alındı

Edirne’de tarihi Tunca Köprüsü restorasyona alındı

Edirne’de tarihi Tunca Köprüsü restorasyona alındı

Edirne’de tarihi Tunca Köprüsü restorasyona alındı
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