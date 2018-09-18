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Edirne'de tartışma yaratan 'tuvalet' kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 18:52 | Son Güncelleme

EDİRNE Belediyesi'nin kent merkezindeki Atatürk Anıtı'nın hemen arkasına koyduğu, tartışma yaratan seyyar tuvalet, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile kaldırıldı.

Edirne'de tartışma yaratan 'tuvalet' kaldırıldı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Belediyesi'nin kent merkezindeki Atatürk Anıtı'nın hemen arkasına koyduğu, tartışma yaratan seyyar tuvalet, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile kaldırıldı.
Edirne Belediyesi, yaklaşık 1 ay önce, kent merkezinde törenlerin yapıldığı meydandaki Atatürk Anıtı'nın hemen arkasına kadın, erkek ve engelli tuvaletleri ile anne ve bebek kabini koydu. Bağlantıları yapılmayan ve kapalı bulunan tuvalet kabinlerinin Atatürk Anıtı arkasına konulması tartışmalara neden oldu. Ak Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, tuvalet kabinlerinin Atatürk Anıtı'na yakın mesafeye konulmasına tepki gösterip, kaldırılmasını istemişti.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da, Atatürk Anıtı'nın bulunduğu alanın SİT bölgesi olduğunu belirterek, kabinlerin geçici konulduğunu ve son olarak nereye konulacağını Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'na sorduklarını söyledi. Gürkan, "Şu anda çalışan bir tuvalet değil, geçici olarak orası bir boşluk olduğu için oraya konuldu. Elektrik, su, kanalizasyon bağlantısı yapılmış değil, çalışmıyor. Bize uygun bir yer ya da bizim düşündüğümüz yer var. Mesela tarihi Bedesten Çarşısı'nın köşesinde çok eski yer altı tuvaletleri var. Onları kaldırıp, oraya koymayı düşünüyorum" dedi.
Tartışmalar üzerine Edirne Valisi Günay Özdemir, seyyar tuvaletler için belediyenin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne müracaatta bulunmadığını ve uygulamanın izinsiz olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Vali Özdemir, "Edirne Belediyesi'nin Atatürk Anıtı'na koyduğu seyyar tuvaletin kentte tartışmaya neden olmasının üzerine belediye tarafından yapılan açıklamada 'tuvaletlerin henüz faaliyete geçmediği, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne müracaat edildiği, uygun bulunması halinde kullanıma açılacağı' ifade edilmiştir. İlgili kurum tarafından yapılan incelemede herhangi bir müracaatın bulunmadığı ve uygulamanın izinsiz olduğu tespit edildi" ifadelerini kullandı.
TUVALET KABİNLERİ KALDIRILDI
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, tuvalet kabinlerinin 1 ay içinde kaldırılması kararı alarak, bunu belediyeye yazıyla bildirdi. Karar üzerine Edirne Belediyesi ekipleri Atatürk Anıtı arkasında bulunan tuvalet kabinlerini kaldırdı. Kabinler, vinç yardımı ile yerinden alınarak götürüldü.

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Edirne'de tartışma yaratan 'tuvalet' kaldırıldıEdirne'de tartışma yaratan 'tuvalet' kaldırıldıEdirne'de tartışma yaratan 'tuvalet' kaldırıldıEdirne'de tartışma yaratan 'tuvalet' kaldırıldı

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