Edirne'de tartışma yaratan 'tuvalet' kaldırıldı

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Belediyesi'nin kent merkezindeki Atatürk Anıtı'nın hemen arkasına koyduğu, tartışma yaratan seyyar tuvalet, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile kaldırıldı.

Edirne Belediyesi, yaklaşık 1 ay önce, kent merkezinde törenlerin yapıldığı meydandaki Atatürk Anıtı'nın hemen arkasına kadın, erkek ve engelli tuvaletleri ile anne ve bebek kabini koydu. Bağlantıları yapılmayan ve kapalı bulunan tuvalet kabinlerinin Atatürk Anıtı arkasına konulması tartışmalara neden oldu. Ak Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, tuvalet kabinlerinin Atatürk Anıtı'na yakın mesafeye konulmasına tepki gösterip, kaldırılmasını istemişti.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da, Atatürk Anıtı'nın bulunduğu alanın SİT bölgesi olduğunu belirterek, kabinlerin geçici konulduğunu ve son olarak nereye konulacağını Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'na sorduklarını söyledi. Gürkan, "Şu anda çalışan bir tuvalet değil, geçici olarak orası bir boşluk olduğu için oraya konuldu. Elektrik, su, kanalizasyon bağlantısı yapılmış değil, çalışmıyor. Bize uygun bir yer ya da bizim düşündüğümüz yer var. Mesela tarihi Bedesten Çarşısı'nın köşesinde çok eski yer altı tuvaletleri var. Onları kaldırıp, oraya koymayı düşünüyorum" dedi.