HABER

Edirne'de "tefecilik" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 08:00 | Son Güncelleme

Şüphelilerin iş yeri ve evlerinde yapılan aramalarda, 35 bin lira değerinde 11 adet ilamsız ödeme emri, 150 bin lira değerinde 6 adet dolu senet, bir adet ruhsatsız tabanca, 197 adet fişek, 31 bin lira, 4 adet cep telefonu, 3 adet bıçak, 9 adet banka dekontu, 4 adet vadeli hesap cüzdanı, 12 adet tapu senedi ve elektronik aletler ele geçirildi - 11 şüpheliden 8'i tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne merkezli düzenlenen "tefecilik" operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı "tefecilik ve yağma" suçlarına karışan şüphelileri yakalamak amacıyla Edirne merkezli Tekirdağ, Çanakkale ve İstanbul'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin iş yeri ve evlerinde yapılan aramalarda, 35 bin lira değerinde 11 ilamsız ödeme emri, 150 bin lira değerinde 6 dolu senet, bir ruhsatsız tabanca, 197 fişek, 31 bin lira para, 4 cep telefonu, 3 bıçak, 9 banka dekontu, 4 vadeli hesap cüzdanı, 12 tapu senedi ve elektronik aletler ele geçirildi.

Gözaltı işlemleri sonrası Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.D, C.Y, G.Ö, B.İ, T.Ş, H.Ç, O.O. ve O.K. tutuklandı.

M.D, A.K. ve Ü.Y. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Bahçeli, Ülkü Ocakları iftarındaBahçeli, Ülkü Ocakları iftarında
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’den çat kapı ev ziyaretiTarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’den çat kapı ev ziyareti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Edirne operasyon Tefecilik Yakalama

En Çok Okunan Haberler

Trump, Twitter'dan duyurdu: 18 Haziran'da ilan edeceğim

Trump, Twitter'dan duyurdu: 18 Haziran'da ilan edeceğim

ABD'nin Virginia eyaletinde silahlı saldırı: 12 ölü, 4 yaralı

ABD'nin Virginia eyaletinde silahlı saldırı: 12 ölü, 4 yaralı

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu!

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu!

Ve Selçuk İnan imzayı atıyor! İnanılmaz maaş...

Ve Selçuk İnan imzayı atıyor! İnanılmaz maaş...

İstanbullu Gelin'de sürpriz final! Ekrana böyle veda etti!

İstanbullu Gelin'de sürpriz final! Ekrana böyle veda etti!

Bakan açıkladı! Köprüler ücretsiz olacak

Bakan açıkladı! Köprüler ücretsiz olacak

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Köy meydanında silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Edirne'de tefecilik operasyonu

Tefecilere operasyon! Neler ele geçirildi neler...

Bolu'da bayram trafiği!

Bolu'da bayram trafiği!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan minibüs durağına ziyaret!

Erdoğan'dan sürpriz! Dikkat çeken diyalog

Zonguldak'tan acı haber: Göçük altında kalan maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak'tan acı haber! Maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya çarpıştılar! Ölü ve yaralılar var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'dan tatilde köprü ücreti müjdesi

Bakan açıkladı! Köprüler ücretsiz olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.