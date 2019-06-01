HABER

Edirne’de ‘tefecilik’ operasyonu: 8 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 11:23 | Son Güncelleme

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez olmak üzere ilçelerinde, Çanakkale, Tekirdağ ve İstanbul’da eş zamanlı düzenlenen ‘tefecilik’ operasyonunda toplam 11 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez olmak üzere ilçelerinde, Çanakkale, Tekirdağ ve İstanbul’da eş zamanlı düzenlenen ‘tefecilik’ operasyonunda toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 8’i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak ceza evine konuldu.
Operasyon kapsamında, şüphelilerin ev, iş yeri ve eklentilerinde yapılan aramalarda; 11 adet 35 bin TL değerinde ilamsız ödeme emri, 6 adet 150 bin TL değerinde dolu senet, 1 adet ruhsatsız tabanca, 197 adet fişek, 31 bin TL para, 4 adet cep telefonu, 3 adet çeşitli ebatları bıçak, 9 adet banka dekontu, 4 adet 418 bin 333,79 TL bakiyesi bulunan vadeli mevduat cüzdanı, 10 adet 46 mağdura ait üzerinde isim, miktar ve tarih bulunan alacak- verecek çizelgesi, 2 adet flash bellek, 3 adet hafıza kartı, 1 adet laptop, 12 adet tapu ele geçirildiği öğrenildi.
11 şüpheli, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünün ardından Edirne Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan 11 şüpheliden 8’i tutuklandı, 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Pentagon'da büyük korku! Hemen harekete geçildi Pentagon'da büyük korku! Hemen harekete geçildi
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltıAdana'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Ankara’da aynı cadde de, aynı şekilde kazalar meydana geldiAnkara’da aynı cadde de, aynı şekilde kazalar meydana geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbullu Gelin'de sürpriz final! Ekrana böyle veda etti!

İstanbullu Gelin'de sürpriz final! Ekrana böyle veda etti!

Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi

Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi

Özel hastanelerle ilgili flaş değişiklik

Özel hastanelerle ilgili flaş değişiklik

Komşuda korkutan deprem!

Komşuda korkutan deprem!

Trump, Twitter'dan duyurdu: 18 Haziran'da ilan edeceğim

Trump, Twitter'dan duyurdu: 18 Haziran'da ilan edeceğim

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu!

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cinsel istismar sanığının bilgisayarında iğrenç görüntüler

Cinsel istismar sanığının bilgisayarında iğrenç görüntüler

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.