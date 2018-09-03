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Edirne'de terör örgütü operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 09:35 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK'nın yöneticilerinden olduğu iddia edilen şüpheli yakalandı

EDİRNE (AA) - Terör örgütü PKK'nın Marsilya Demokratik Toplum Merkezi yöneticilerinden olduğu öne sürülen Cüneyt K, İpsala Sınır Kapısı'nda gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, MİT Edirne Bölge Başkanlığı ile Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelinin İpsala Sınır Kapısı'ndan çıkış yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Cüneyt K. sınırda gözaltına alındı.

Geçen hafta aynı merkezin sorumlularından Yılmaz Açıkyüz, Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan çıkış yapacağı sırada göz altına alınmış, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
mahkeme operasyon sınır kapısı terör

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