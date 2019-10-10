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Edirne'de terör örgütü PKK operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 15:46 | Son Güncelleme

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 3 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Keşan ilçesi girişinde, F.G'nin kullandığı otomobili durdurdu.

Otomobilde bulunan K.O ve Ş.O'nun yapılan sorgusunda "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı belirlendi.

Olayla ilgili sürücü F.G. ile K.O. ve Ş.O. gözaltına alındı.

Güvenlik kaynakları, terör şüphelilerinin, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçma hazırlığında olduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
PKK şüpheli terör

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