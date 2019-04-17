HABER

Edirne'de terör ve fuhuş operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 20:13 | Son Güncelleme

Keşan ilçesinde düzenlenen operasyonda 1'i terör örgütü üyesi 2 kişi gözaltına alındı - Gözaltındaki şüphelinin verdiği ifade sonrası düzenlenen fuhuş operasyonunda ise Özbekistan ve Türkmenistan uyruklu 11 kadını yakaladı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen operasyonda 1'i terör örgütü üyesi 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelinin verdiği ifade sonrası düzenlenen fuhuş operasyonunda ise Özbekistan ve Türkmenistan uyruklu 11 kadını yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aşağı Zaferiye Mahallesinde park halindeki araçta oturan 2 kişinin GBT'sini kontrol etti.

Yapılan kontrol sonrası şüphelilerin "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kaydı olan ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan S.Y ile "Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlamak" suçundan kaydı olan B.K. oldukları tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden S.Y, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

- Fuhuş operasyonu

Şüpheli B.K'nın verdiği ifadeden yola çıkan polis ekipleri, ilçede bir çok adrese fuhuş operasyonu düzenledi. Operasyonlarda Özbekistan ve Türkmenistan uyruklu 11 kadını yakaladı.

Yakalanan yabancı uyruklu kadınlardan 1'i serbest bırakıldı, diğerleri Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

PARTNERBakın kimle evliymiş!Bakın kimle evliymiş!
Gaziantep'teki kazada ölen 4 kişi toprağa verildiGaziantep'teki kazada ölen 4 kişi toprağa verildi
Cezaevi firarisi 6 yıl sonra sahte kimlikle yakalandıCezaevi firarisi 6 yıl sonra sahte kimlikle yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fuhuş operasyon terör

En Çok Okunan Haberler

Karamollaoğlu'ndan İstanbul'daki seçim süreciyle ilgili açıklama

Karamollaoğlu'ndan İstanbul'daki seçim süreciyle ilgili açıklama

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Sette gizlice çektiler! 'Ahlaksızlar...'

Sette gizlice çektiler! 'Ahlaksızlar...'

Otomobilde tanzim satış dönemi

Otomobilde tanzim satış dönemi

Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı!

İstanbul için seçim sonuçları açıklandı!

İstanbul için seçim sonuçları açıklandı!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Uber sürücülerinin Ankara'ya girişine izin verilmedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Fatsa'nın eşsiz güzelliği: Gaga Gölü

Türkiye'nin eşsiz güzelliği! Bakın nerede

Güneş ışığı için 30 yıldır tepe tıraşlanıyor

Güneş ışığı için 30 yıldır tepe tıraşlanıyor

Ters kelepçeyle gözaltına alınan esnafa emniyet müdüründen ziyaret

Ters kelepçeyle gözaltına alınmıştı! Emniyet müdüründen ziyaret

Doğuda kar esareti, güneyde deniz keyfi

Doğuda kar esareti, güneyde deniz keyfi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.