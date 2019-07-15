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Edirne'de 'torbacı' operasyonunda 8 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2019 18:01 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesi ve İstanbul'da, polis ekiplerince 'torbacı' olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 1'i cezaevi firarisı 8 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edirne'de 'torbacı' operasyonunda 8 tutuklama

Ali Can ZERAY/EDİRNE (DHA)- EDİRNE'nin Keşan ilçesi ve İstanbul'da, polis ekiplerince 'torbacı' olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 1'i cezaevi firarisı 8 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürylüğü ekipleri, 'torbacı' diye adlandırılan sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışma başlattı. Satıcıların kent merkezi, Keşan ilçesi ve İstanbul'da oldukları belirlendi. Özel hareket polislerinin de desteğiyle belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, yapılan aramalarda 9 kilogram sentetik uyuşturucu, 16 bin uyuşturucu hap, 500 gram eroin, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 150 bin TL ele geçirildi, 16 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü'ndeki soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, cezaevi firarisi Ş.K. ile E.D., Y.D., H.E., K.A., M.U., T.T. ve Y.U. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Edirne'de 'torbacı' operasyonunda 8 tutuklamaEdirne'de 'torbacı' operasyonunda 8 tutuklama

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