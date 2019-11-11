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Edirne'de trafik cezası yazılacağını sanan sürücüyü fidan

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 22:43 | Son Güncelleme

EDİRNE'de, trafik uygulaması yapan polis ekipleri, '11 Milyon Ağaç Bugün Fidan Yarın Nefes' etkinliği kapsamında durdurdukları bir sürücüye fidan uzatıp, dikmesini istedi.

EDİRNE'de, trafik uygulaması yapan polis ekipleri, '11 Milyon Ağaç Bugün Fidan Yarın Nefes' etkinliği kapsamında durdurdukları bir sürücüye fidan uzatıp, dikmesini istedi. Polislerin ceza uygulayacağını sanan sürücü önce biraz şaşırdıktan sonra aldığı fidanı etkinlik alanına gidip dikti.
Edirne'de '11 Milyon Ağaç Bugün Fidan Yarın Nefes' etkinliğinde bir sürpriz yaşandı. Edirne Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli orman mühendisi Leyla Altun da eline fidanı aldı, trafik polisleri ile uygulamaya katıldı. Polis ekiplerinin çevirdiği bir sürücü önce kendisine ceza yazılacağını zannetti. Görevli polislerin yanında bulunan Leyla Altun, sürücüye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Geleceğe Nefes' kampanyası başlattığını belirterek, "Siz de geleceğe nefes olmak için bu fidanı bizimle diker misiniz?" dedi. Önce şaşıran sürücü teklifi kabul etti.
Leyla Altun'un elinden fidanı alan sürücü, etkinliğin yapıldığı alana giderek, fidanı dikti. Altun ve polis memurlarının teşekkür ettiği sürücü daha sonra yoluna devam etti.

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