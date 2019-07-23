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Edirne'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 17:37 | Son Güncelleme

Edirne'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Enez ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Abdurrahman Bıçak'ın (67) kullandığı 34 TF 79 33 plakalı otomobil, Gülçavuş köyü yakınlarında, Ali Uslu yönetimindeki 41 YS 548 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle sürücülerden Bıçak, aracında sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Abdurrahman Bıçak ile beraberindeki eşi Emine Bıçak (58), torunları Bertuğ Batın Bıçak (7), Mert Ayaz Bıçak (4) ile Ali Uslu ve eşi Emine Uslu (56) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sıkıştığı yerden çıkartılan Bıçak ise sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Edirne Enez trafik kazası

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