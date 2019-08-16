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Edirne'de trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 10:13 | Son Güncelleme

Edirne'de trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin İpsala ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hüsnü Kaykın (46) yönetimindeki OB MX 43 yabancı plakalı otomobil, Sarpdere köyü yakınlarında Hilmi Özkaynak (73) idaresindeki 22 PB 541 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler Kaykın ve Özkaynak ile araçlarda bulunan Nuriye Kaykın (41), Zeyne Kaykın (17), Yunus Emre Kaykın (8), Zeynep Balcılar (49) ve Elif Merve Balcılar (21) Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Zeynep Balcı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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1 ölü 6 yaralı Edirne İpsala Sarpdere trafik kazası

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