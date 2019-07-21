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Edirne'de trafik kazası: 4 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 20:51 | Son Güncelleme

Edirne'de trafik kazası: 4 ölü, 2 yaralı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki trafik kazasında aynı aileden 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Oğuz Kılıç yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, ilçe çıkışında yol kenarında bulunan duvara çarptı.

Kazada sürücünün annesi Ayfer Kılıç, babası Abdullah Kılıç, eşi Simge ve bir yaşındaki kızı Bensu Kılıç hayatını kaybetti.

Sürücü Kılıç ve diğer kızı Belinay Kılıç ise ağır yaralandı.

Yaralılar Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cesetler devlet hastanesinin morguna götürüldü.

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Edirne ölüm trafik kazası yaralı

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