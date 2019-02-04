Edirne'de trafik kazası: 4 yaralı

EDİRNE (AA) - İpsala ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan'dan İpsala istikametine seyreden Özcan Meriç'in kullandığı 59 PM 390 plakalı otomobil, Kumdere kavşağında, Süleyman Demirkaya idaresindeki 34 RB 8625 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler Meriç ve Demirkaya ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Ümit Katı ve Gönül Demirkaya yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

