HABER

Edirne’de trafik kazası: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 09:01 | Son Güncelleme

Edirne’de trafik kazası: 6 yaralı

EDİRNE (AA) - Keşan'daki trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan'dan Gelibolu'ya giden Erkin S. İdaresindeki 22 UL 970 plakalı tır, dorsesinin havaya kalkması nedeniyle Enez yolu kavşağında yön tabelasına çarptı, daha sonra yanından geçen Şerafettin Ş idaresindeki 22 PB 133 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Şerafettin Ş ile otomobilde bulunan Ege Y, Alihan Ş, Denizhan Ü, Emre K, ve Sebahattin A. sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapanan yol, tırın kaldırılması sonrası ulaşıma açıldı.

PARTNERKim demiş 2 bin liranın altında güzel telefon yok diye! İşte en uygun akıllı telefonlarKim demiş 2 bin liranın altında güzel telefon yok diye! İşte en uygun akıllı telefonlar
Operasyon! Sarı yelek ve kırmızı yelekler ele geçirildiOperasyon! Sarı yelek ve kırmızı yelekler ele geçirildi
İstanbullular dikkat! Bazı seferler iptal edildiİstanbullular dikkat! Bazı seferler iptal edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Edirne trafik yaralı

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bolu'da midibüs kazası: Yaralılar var

Bolu'da midibüs kazası: Yaralılar var

Van Bahçesaray'da okullara kar tatili

Kar yağışı bastırdı, okullar tatil edildi!

Bursa'da 3.2 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Bursa'da korkutan deprem

İstanbul polisinden Sırbistan-Bulgaristan sınırında operasyon

İstanbul polisinden Sırbistan-Bulgaristan sınırında operasyon

Bursa'da hücre evlerine operasyon! Sarı yelek ve kırmızı yelekler ele geçirildi

Operasyon! Sarı yelek ve kırmızı yelekler ele geçirildi

İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbullular dikkat! Bazı seferler iptal edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.